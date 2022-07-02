اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يوليه 2022 04:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على تاريخ الأسرات الجامعية في الكنيسة الأرثوذكسية

السبت، 02 يوليه 2022 04:00 ص
تعرف على تاريخ الأسرات الجامعية في الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت الأسرات الجامعية في الكنيسة الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا شنودة أسقف التعليم، وإشراف الدكتور شفيق عبد الملك رائد الأسرات فى الخمسينات بأسرة لوقى الطبية، وبولس الرسول التجارية، وإستفانوس الطبية وحظيت الأسرات الجامعية برعاية خاصة من الأنبا شنودة، وذلك برعاية برامجها الروحية والثقافية والاجتماعية، ولقائه بالأمناء ولقاءات أخرى بالشباب، وإقامة حفل للخريجين كل عام.

 

وتعتبر الأسر الجامعية واحدة من رسالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بين شباب الجامعات والمعاهد وهى تتبع لأسقفية الشباب ببطريركية الأقباط الأرثوذكس وتخضع لإشرافها، ويطلق اسم من أسماء القديسين على كل أسرة، بالاشتراك مع الأمانة العامة للأسرات لعدم تكرار الاسم.

 

ومن الممكن أن يكون للأسرة فرع آخر تحت نفس الاسم، وتتبع أمانة الأسرة الأم، فلكل أسرة مجلس خدام خاص بها بأتى تفصيله فيما بعد.

 

وتحرص الأسرة على اختيار أب روحى لها يرعى أبناءها روحياً لتنمية العلاقة بين أفرادها والكنيسة.

 

أهداف وفكرة الأسرات الجامعية:

1- بث الوعى الروحى وتنمية الوعى الثقافى والإجتماعى وروح المشاركة.

 

2- تنشئة الشخصية المسيحية المتكاملة لخدمة الكنيسة والوطن.

 

3- تأصيل حياة الكنيسة والصلاة والكتاب المقدس والأسرار المقدسة.

 

4- الاهتمام بالطلاب المغتربين من المحافظات المختلفة.

 

5- القيادة فى الأسرة جماعية من خلال مجلس الأسرة ومجموعة الخدام.

 

 

 

الأنشطة التى تقوم بها الأسرات:

1- اللقاءات

 

2- المؤتمرات

 

3- المهرجانات

 

4- الدورات التدريبية

الكنيسه الارثوذكسيه, البابا تواضروس الثانى, الاسرات الجامعيه, مهرجان الكرازه,

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الاسرات الجامعيه



الموضوعات المتعلقة

5 مهام رئيسية لأسقفية الشباب فى الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:00 ص

7 واجبات هامة للأب الكاهن فى الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:00 ص

خدمة الرعاية الاجتماعية فى الكنيسة الأرثوذكسية.. بداية الخدمة 2013 فى القطاعات الرعوية ووصلت إلى جميع الإيبارشيات.. تقديم مساعدات فى مصروفات المدارس.. وخدمات طبية واجتماعية للأسر الفقيرة بعد بحث حالتهم بسرية

الخميس، 23 يونيو 2022 04:00 م

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى عودة رفات مارمرقس الرسول عام 1968

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:57 ص

ما هو دور خدمة المكرسات فى الكنيسة الأرثوذكسية؟

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تصدر عددها الجديد من مجلة الكرازة

الأحد، 19 يونيو 2022 03:13 م

تعرف على مواعيد اجتماعات المجمع المقدس فى الكنيسة الأرثوذكسية

الجمعة، 17 يونيو 2022 03:43 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة