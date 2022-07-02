تجهيز شادر بيع الخراف الحية فى الأقصر بسعر 90 جنيها للكيلو.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تجهيز شادر بيع الخراف الحية بالشركة المصرية بجوار هايبر المصرية بشارع يوسف حسن، وذلك بعد الإعلان عن توفير الخراف الحية عدد 50 رأس خراف حية بسعر 90 جنيها للكيلو قائم، والمقرر عرضها بفرع الشركة رمسيس المميكن بشارع يوسف حسن كدفعة أولى.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، عن انطلاق المديرية فى رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنظيم معرض رئيسي لبيع جميع انواع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن، وكذلك الملابس الجاهزة بأسعار تنافسية ومخفضة، ويستمر العرض بها حتى الانتهاء من شراء المواطنين لاحتياجاتهم قبل وخلال أيام عيد الأضحى.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تقرر ضخ كميات كبيرة ومناسبة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة، وذلك على النحو التالي:- (الخراف الحية عدد 50 رأس خراف حية بسعر 90 جنيها الكيلو قائم، والمقرر عرضها بفرع الشركة بشارع يوسف حسن كدفعة اولى)، حيث أن اللحوم السودانية المبردة بسعر 115 جنيها الكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 85 جنيها الكيلو، واللحوم المبردة الضاني بسعر 140 جنيها الكيلو، واللحوم الضاني المجمد بسعر 130 للكيلو، موضحاً أنه يتم تعزيز جميع الأرصدة من السلع الاستراتيجية واللحوم خلال فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه جارى الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بزيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم البلدية والمجمدة والضأن، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "العيد فرحتنا" واستمرارا لمبادرة معارض أهلا رمضان المنتشرة بمختلف أرجاء المحافظة، مؤكداً على أنه بجانب توفير السلع والمعروضات المختلفة، تم التأكيد على توفير ملابس الأطفال وهدايا العيد بتخفيضات حقيقية عن أسعار السوق بنسبة تصل من 20 إلى 30%، وجدير بالذكر أن فعاليات مبادرة "العيد فرحتنا" تقام بساحة سيدي أبو الحجاج.



شادر بيع الخراف الحية



الشادر