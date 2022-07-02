تموين الأقصر تنهى تجهيزات سوق المنتجات والسلع لبدء تشغيله قبل عيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من كافة تجهيزات مقر جديد لهايبر المصرية بفرشه بكافة المنتجات والسلع المختلفة، وذلك تمهيداً لبدء تشغيله قبل عيد الأضحى المبارك لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، أنه جار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بزيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم البلدية والمجمدة والضأن، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "العيد فرحتنا" واستمرارا لمبادرة معارض أهلا رمضان المنتشرة بمختلف أرجاء المحافظة، موضحاً أنه بجانب توفير السلع والمعروضات المختلفة، تم التأكيد على توفير ملابس الأطفال وهدايا العيد بتخفيضات حقيقية عن أسعار السوق بنسبة تصل من 20 إلى 30%، وجدير بالذكر أن فعاليات مبادرة "العيد فرحتنا" تقام بساحة سيدي أبو الحجاج.

وكانت قد أعلنت مديرية التموين بالأقصر خلال نهاية العام الماضي، أنه تم الانتهاء من إنشاء هايبر المصرية بمدينة الأقصر على مساحة 500 متر مربع، بتكلفة تصل إلى 17 مليون جنيه لإتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والمخفضة، وتم رفع كفاءة مخازن الشركة المصرية؛ وخاصة الرئيسية الاستراتيجية "مخزن الدير بإسنا- مخزن أرمنت- مخزن القرنة- مخزن الطود- مخازن الجملة بمدينة الأقصر"، وذلك بسعة تخزينية تصل إلى أكثر من 20 ألف طن، بما يضمن الحفاظ على مخزون من السلع الغذائية الأساسية لمدة تكفي 5 أشهر.

كما تم تطبيق الاستعاضة الإلكترونية بفروع الجملة بالشركة المصرية كأول محافظة على مستوى الجمهورية، مما أدى إلى رفع كفاءة منظومة صرف السلع التموينية بالمحافظة، وجارٍ التجهيز لإنشاء المنطقة اللوجستية بمنطقة المدامود على مساحة تقدر بـ25 فدانًا لإنشاء مستودعات استراتيجية لتخزين السلع باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه، كما تتضمن المنطقة اللوجستية مخزنًا لوجستيا للأدوية وسلاسل تجارية للسلع الغذائية باستثمارات تصل إلى 152 مليون جنيه.



تموين الأقصر تنهى تجهيزات هايبر المصرية لبدء تشغيله قبل عيد الأضحى (4)



تموين الأقصر تنهى تجهيزات هايبر المصرية لبدء تشغيله قبل عيد الأضحى (5)



تموين الأقصر تنهى تجهيزات هايبر المصرية لبدء تشغيله قبل عيد الأضحى (6)



تموين الأقصر تنهى تجهيزات هايبر المصرية لبدء تشغيله قبل عيد الأضحى (7)



تموين الأقصر تنهى تجهيزات هايبر المصرية لبدء تشغيله قبل عيد الأضحى (8)



تموين الأقصر تنهى تجهيزات هايبر المصرية لبدء تشغيله قبل عيد الأضحى (9)