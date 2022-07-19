5 أطعمة غنية بالبروتين يجب إضافتها لنظامك الغذائي اليومي لإنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

يسعى الكثيرون ممن يرغبون في إنقاص الوزن إلى بذل الجهود للتخلص من الوزن الزائد، من الحد من تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية إلى إضافة الأطعمة المغذية إلى نظامك الغذائي، وقد أثبتت الدراسات إن تناول البروتين لفقدان الوزن يمكن أن يساعدك على خسارة الوزن وبناء العضلات في نفس الوقت، في هذا التقرير نتعرف على 5 أطعمة غنية بالبروتين يجب إضافتها في نظامك الغذائي اليومي لإنقاص الوزن، بحسب موقع "health".

كيف يساعد البروتين على إنقاص الوزن؟



يجب أن تكون الأطعمة الغنية بالبروتين عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي اليومي لأنها يمكن أن تزيد من الطاقة، وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعل من الأسهل تناول كميات أقل خلال اليوم، وهذا يساعدك على حرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية وبناء كتلة عضلية خالية من الدهون.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات وقليل الكربوهيدرات يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في حرق 100 سعر حراري إضافي يوميًا، وفقًا لدراسة أجرتها الكلية الأمريكية للتغذية.

أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين لفقدان الوزن



1. العدس



العدس مصدر بروتين رائع وسهل التحضير، وهو غنى بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي يمكن أن تساعد في خطة نظامك الغذائي.

في كوب واحد من العدس، يمكن العثور على 18 جرامًا من البروتين وحوالي 16 جرامًا من الألياف، إنها تساعد في تحسين حركات الأمعاء البسيطة وتجعلك تشعر بالشبع.

2. البيض



البيض هو أكثر الأطعمة الصحية، وتحتوى البيضة الواحدة على 6 جرامات من البروتين والمغذيات الدقيقة الأساسية الأخرى، والتي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح.

و يُعتقد أن صفار البيض يرفع مستويات الكوليسترول الضارة ، على الرغم من أنه يوفر معظم البروتين في أي طعام لذلك ، عند محاولة إنقاص الوزن ، يُنصح بتناول البيض باعتدال.

3. الجبن القريش



تشتمل العديد من الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية على الجبن القريش وتحتوى على ما يصل إلى 11 جرامًا من البروتين في 100 جرام من الجبن القريش.

بالإضافة إلى ذلك ، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالكالسيوم، وتعزز الشبع وتعمل على نمو العضلات الهزيلة.

4. المكسرات



المكسرات هي الوجبة الخفيفة المثالية للبقاء على المسار الصحيح لأنها تشعرك بالشبع وصحية، يمكن العثور على البروتين والعناصر الغذائية الضرورية الأخرى بكثرة في المكسرات والبذور يمكنك الحصول على 6 إلى 10 جرام من البروتين من حفنة من اللوز ، مما سيساعدك على الشعور بالشبع حتى وجبتك التالية.

5. الدجاج



مصدر آخر ممتاز للبروتين لأولئك الذين ليسوا نباتيين هو صدور الدجاج، في 85 جرامًا من الدجاج ، يوجد 20 جرامًا من البروتين و 1 جرام من الدهون نظرًا لأنها منخفضة السعرات الحرارية، فإن تضمينها في وجباتك سيساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول.