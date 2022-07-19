ضبط مريض نفسى قتل والدته وأصاب والده أثناء سيطرتهم عليه بحالة هياج ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، من ضبط مريض نفسي في مدينة بنها، متهم بقتل والدته وإصابة والده وجدته أثناء محاولة السيطرة عليه إثر دخوله في نوبة هياج وأزمة نفسية حادة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الأجهزة المعنية التحقيق، وأمرت بحجز المتهم لبيان سلامة قواه العقلية، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهما وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بلاغا من شرطة النجدة بقيام مختل عقليا ومريض نفسي بمهاجمة أسرته بمنطقة فريد ندا في بنها، ما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده، وموجود بمستشفى كفر شكر، وجدته 70 سنة وموجودة بمستشفى الإيمان الخيري، وجرى نقل المتوفاة والمصابين للمستشفي والسيطرة علي الموقف وضبط المتهم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين من التحريات الأولية أن المتهم مريض نفسي ويخضع للعلاج وأنه دخل في حالة هياج وحاولت أسرته السيطرة عليه إلا أنه هاجمها ما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده وجدته وإلقاء القبض عليه.

وبعرض المتهم على النيابة أمرت بالتحفظ عليه والاستعلام عن الحالة العقلية والنفسية له وحالة المصابين لسؤالهم وسؤال شهود العيان، وطلب تحريات المباحث وعرض الجثة علي الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم مريض نفسي وبخضع للعلاج النفسي وأنه دخل فى حالة من الهياج العصبي وهاجم أسرته، وجار استكمال التحقيقات في الواقعة وبيان سلامة قواه العقلية.