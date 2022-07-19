اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:32 م
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حصاد الوزارات.. الصحة تكشف 4 أماكن جديدة يمكن الحصول من خلالها على لقاح كورونا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تكشف 4 أماكن جديدة يمكن الحصول من خلالها على لقاح كورونا وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: نسبة إصابة الرئتين بالمتحور الجديد لكورونا 3%
 
الصحة تكشف 4 أماكن جديدة يمكن الحصول من خلالها على لقاح كورونا.. تفاصيل
 
الصحة: متحور كورونا الجديد يزيد فى قدرته على الانتشار بالشعب الهوائية 70%
 
الصحة: انخفاض أعداد الوفيات مقارنة بأعداد المصابين بفيروس كورونا
 

 


حصاد الوزارات

لقاح كورونا

الصحه

فيروس كورونا

متحور كورونا

الثانويه العامه

الجبر



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