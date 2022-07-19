حصاد الوزارات.. الصحة تكشف 4 أماكن جديدة يمكن الحصول من خلالها على لقاح كورونا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: نسبة إصابة الرئتين بالمتحور الجديد لكورونا 3%
الصحة تكشف 4 أماكن جديدة يمكن الحصول من خلالها على لقاح كورونا.. تفاصيل
الصحة: متحور كورونا الجديد يزيد فى قدرته على الانتشار بالشعب الهوائية 70%
الصحة: انخفاض أعداد الوفيات مقارنة بأعداد المصابين بفيروس كورونا
الصحة تعلن وفاة 23 مواطنا وإصابة 30 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس ومقطورة بالمنيا
طلاب الثانوية العامة: أسئلة الجبر متدرجة من السهل للصعب والوقت غير كاف
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