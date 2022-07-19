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جون كيرى لاكسترا نيوز: كل الدول ستأتى إلى شرم الشيخ وعليها الاستعداد لتنفذ وعودها

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:23 م
جون كيرى لاكسترا نيوز: كل الدول ستأتى إلى شرم الشيخ وعليها الاستعداد لتنفذ وعودها جون كيرى
رامى محيى الدين

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قال المبعوث الأمريكي الخاص لقضية المناخ جون كيري في تصريح خاص لإكسترا نيوز، إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، والمقرر عقده في شرم الشيخ يكتسب أهمية كبيرة، حيث ستأتى كل الدول، وتستعرض ما أنجزته لكى تحل قضية التغير المناخى، والتي يجب أن تحل بصورة جماعية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة المتجددة.
 
وأضاف، التوقعات أن كل الدول ستأتى للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ، وعليها الاستعداد كيف ستنفذ وعودها التى قطعتها على نفسها في مؤتمر جلاسكو الماضى كما أنه ستكون هناك بعض الإسهامات الجديدة.
 
وأكد أنه لا تستطيع دولة، أن تحل أزمة المناخ لوحدها على الجميع أن يتضافر لحلها، وعلى الجميع أن في تقليل الانبعاثات، وأن نبدأ في التحول بشكل سريع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

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