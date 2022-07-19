اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 09:44 ص
أكرم القصاص
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تنفيذ 5 حالات إزالة تعدٍ على الأرض الزراعية فى المحلة بالغربية

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 08:08 ص
تنفيذ 5 حالات إزالة تعدٍ على الأرض الزراعية فى المحلة بالغربية إزالة مباني بقرى مركز المحلة
الغربيــــة عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على شن حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد بالوحدات المحلية لقرى العامرية وسامول والبنوان، حيث تمت أزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 2 قيراط و4 أسهم تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة.
 
وأضاف الجروانى أن الحملات شهدت إزالة حالتى تعدٍ بالوحدة المحلية للعامرية و2 حالة تعدى بسامول و1 حالة تعدى بالبنوان و تضمنت إزالة سور من البلوك  و ردم قواعد و رفع الشدات الخشبية و تكسير و رفع جميع القواعد الخرسانية التى تمت سطح الأرض و السملات.
 
وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة في البناء، وشارك في الحملة المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية ورؤساء الوحدات المحلية لقرى العامرية و سامول و البنوان.
 
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