تنسيق الجامعات 2022.. لطلاب الثانوية العامة: 3 قواعد رئيسية فى التنسيق الإلكترونى

كتب محمد صبحى

بالتزامن مع قرب انطلاق موسم التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعى 2022/2023 ، يتساءل طلاب الثانوية العامة عن قواعد التنسيق الإلكترونى على موقع التنسيق حيث يجب مراعاة عدد من القواعد العامة فى التنسيق الإلكترونى وهى:

• يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه.

• يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.