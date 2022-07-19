اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2022.. لطلاب الثانوية العامة: 3 قواعد رئيسية فى التنسيق الإلكترونى

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:26 م
تنسيق الجامعات 2022.. لطلاب الثانوية العامة: 3 قواعد رئيسية فى التنسيق الإلكترونى معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعات
كتب محمد صبحى

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بالتزامن مع قرب انطلاق موسم التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعى 2022/2023 ، يتساءل طلاب الثانوية العامة عن قواعد التنسيق الإلكترونى على موقع التنسيق حيث يجب مراعاة عدد من القواعد العامة فى التنسيق الإلكترونى وهى:
 
• يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه.
• يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.
 
 
وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق على التشكيل الجديد للجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2022/2023، والذي جاء على النحو التالي: يتولى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة اللجنة، على أن تضم عضوية كل من، رئيس جامعة بني سويف، رئيس جامعة دمياط، رئيس جامعة القاهرة، رئيس جامعة عين شمس، رئيس جامعة مطروح، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس جامعة سوهاج، رئيس جامعة الفيوم، رئيس جامعة حلوان، رئيس جامعة كفر الشيخ، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. سمير شاهين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومسئول التنسيق الإلكتروني، ومدير عام الشئون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات.

معامل التنسيق

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اخبار مصرية

الثانوية العامة



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