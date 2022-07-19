أوكرانيا: نتسلم قذائف ذات مدى أبعد لراجمات الصواريخ الأمريكية قريبا

كتب أحمد عرفة

قال أليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن أوكرانيا ستبدأ في القريب العاجل باستلام قذائف ذات مدى أبعد لراجمات الصواريخ الأمريكية من طراز HIMARS، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع أن تتلقى أوكرانيا قذائف بعيدة المدى تصل إلى 300 كيلومتر: فيما يتعلق بـ HIMARS، هناك بعض التفهم لموقفنا ونحن بدأنا بالفعل في استلام قذائف يمكنها إصابة أهداف أبعد بكثير من السابق.

وتابع سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، :نحن نأمل في أن ما نحتاجه في هذا المجال، سيظهر قريبا على أراضي بلدنا".