وفي سياق أخر ، قال أليكسي كوتسوروبينكو رئيس قسم التحقيق بالنيابة العامة بجمهورية دونيتسك، إن مزاعم مقتل 300 شخص في الانفجار الذي وقع فى مسرح ماريوبول للدراما لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن هذه الأنباء مزيفة ومجرد شائعات، مضيفا أن بعد عمليات البحث والتحقيق تم العثور على رفات 14 قتيلا فقط.