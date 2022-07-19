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أخبار 24 ساعة.. منتخب مصر لليد يهزم الرأس الأخضر 37 / 25 ويتوج بلقب أمم أفريقيا للمرة الثامنة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:03 ص
أخبار 24 ساعة.. منتخب مصر لليد يهزم الرأس الأخضر 37 / 25 ويتوج بلقب أمم أفريقيا للمرة الثامنة منتخب كرة اليد
كتب: محمد الأحمدى

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اخبار 24 ساعه

كره اليد

رئيس الوزراء

البطوله الافريقيه

منتخب مصر

مدرسه امبابه



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