أخبار 24 ساعة.. منتخب مصر لليد يهزم الرأس الأخضر 37 / 25 ويتوج بلقب أمم أفريقيا للمرة الثامنة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
رئيس الوزراء يسلم كأس البطولة الأفريقية لكرة اليد للمنتخب المصرى.. صور
منتخب مصر لليد يهزم الرأس الأخضر 37 / 25 ويتوج بلقب أمم أفريقيا للمرة الثامنة.. صور
التعليم: التقديم لمدرسة إمبابة الصناعية بنين المتخصصة 6 أغسطس إلكترونيًا
التعليم تعلن عن مد فترة التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 31 يوليو
منتخب مصر لليد يهزم الرأس الأخضر 37 / 25 ويتوج بلقب أمم أفريقيا للمرة الثامنة.. صور
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