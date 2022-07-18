اليوم السابع
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الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج العام المقبل

الإثنين، 18 يوليه 2022 08:08 م
الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج العام المقبل وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج لعام 1444 هـ، وذلك من بين جميع الأئمة والواعظات المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل من خريجي وخريجات دورات الأكاديمية الوطنية للتدريب أو أكاديمية الأوقاف.

بالإضافة إلى الحاصلين على الدورات التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا أو دورات التميز الدعوي المشتركة مع الأزهر الشريف أو دورة إمام منطقة أو دورات المهارات الإعلامية أو الدورات الدولية المشتركة أو ممن سبق إيفادهم إيفادًا دائمًا أو خلال شهر رمضان آخر خمس سنوات

وأوضحت الوزارة أن من شروط التقدم ألا يزيد سن المتقدم أو المتقدمة عن (59) عامًا في تاريخ نشر إعلان التقدم هذا ، وألا يكون قد سبق له أو لها مرافقة بعثات الحج من خلال وزارة الأوقاف حتى نفسح الفرصة أمام عدد أوسع ممن لم تسبق لهم المشاركة.

 


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