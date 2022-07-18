7 معلومات تؤكد نجاح شركة شعاع فى القضاء على أخطاء فواتير الكهرباء..تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

نجحت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية ومتابعة استهلاك مستخدمي العدادات مسبوقة ، فى مساعدة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في القضاء على أخطاء فواتير الاستهلاك من خلال بعض الخطوات أهمها كالآتى:

1-منذ تولى شركة شعاع مسئولية تسجيل قراءة عدادات الكهرباء حددت الشركة بعض المشاكل التى تتسبب فى إصدار فاتورة غير دقيقة.

2- تسجيل القراءات وإدخال البيانات بطريقة خاطئة وعدم الانتظام فى دورة القراءة وإدخال قراءة وهمية كانت من أهم أسباب أخطاء فواتير الاستهلاك الشهرية.

3-عملت شركة شعاع على تطوير منظومة العمل والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتقليل حجم تدخل العنصر البشري فى عملية تسجيل القراءات.

4- اعتمدت شركة شعاع على التقاط صورة للعداد تحمل الوقت والتاريخ ومكان التقاط الصورة وعلامة مائية لضمان عدم التلاعب.

5-تم إضافة الحسابات غير الموجودة بكشف إدارات شركات توزيع الكهرباء والتأكد من الحسابات المغلقة والمؤجل.

6-تفعيل برنامج القراءة الموحد الذى يلزم الكشاف بالتواجد أمام عداد المشترك خلال دورة القراءة الشهرية وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء.

7- جميع فواتير استهلاك الكهرباء التى تصدرها شركات التوزيع بناء على صورة لعداد المشترك بشكل شهرى وهو ما ساهم فى رفع نسب التحصيل و تقليل العجز المالى بقطاع الكهرباء.