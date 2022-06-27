الكهرباء: مرور "شعاع" على العدادات الكودية ساهم فى انتظام عمليات الشحن

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مرور شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بشكل عام والكودية بشكل خاص ساهم فى انتظام عمليات الشحن.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار المرور على العدادات مسبوقة الدفع و الكودية بشكل دورى نتيجة اكتشاف عدد من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء يقومون بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب في عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقه الكهربائيه المستهلكة، لافتاً إلى أن الهدف من المرور هو متابعة انتظام عمليات الشحن بهذه العدادات وعدم وجود تلاعب بعدادات المشتركين.

وأوضح حمزة، أن هناك حاليا 12 مليون عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية ، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.