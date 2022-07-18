اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 01:19 م
أكرم القصاص
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ممثلة سويسرا أمام "حوار بيترسبرج" تؤكد ضرورة متابعة تنفيذ مبادرات مواجهة المناخ

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:22 م
ممثلة سويسرا أمام "حوار بيترسبرج" تؤكد ضرورة متابعة تنفيذ مبادرات مواجهة المناخ تغير المناخ - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت ممثلة دولة سويسرا أمام "حوار بيترسبرج"، ضرورة متابعة تنفيذ الالتزامات والمبادرات الخاصة بمواجهة تغير المناخ والتي تم طرحها سابقا، قبل إطلاق مبادرات جديدة.
 
وقالت ممثلة سويسرا - خلال الجلسة الافتتاحية لحوار بيترسبرج للمناخ بعنوان "الطريق إلى الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" - "إن مؤتمر جلاسكو للمناخ (كوب 26)، خرج بعدة مبادرات والتزامات، ويجب أن نضمن أن هذه الالتزامات ستتحقق"، مشيرة إلى أن (كوب 27) سيكون فرصة لرؤية ما تم تنفيذه من هذه المبادرات قبل الخروج بمبادرات جديدة.
 
وأكدت أن مؤتمر (كوب 27) يجب أن يكون ناجحا للعالم بأسره، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق سوى بإيجاد الإجابات لأزمة المناخ.
 
وأشارت إلى أنه لدينا 3 سنوات فقط متبقية لمنع ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية، مشددة على ضرورة مراجعة الأهداف لتتفق مع أهداف اتفاقية باريس.
 
وأوضحت في ذات الوقت عدم القدرة على الوصول إلى 1.5 درجة مئوية دون الالتزام من قبل الدول التي تخلق الانبعاثات.. لافتة إلى أن الدول الكبرى العشرين تمثل 80% من انبعاثات العالم وأن مشاركة دول العشرين أمر أساسي لمصداقية عمليتنا في مواجهة تغير المناخ.

حوار بيترسبرج

سويسرا

تغير المناخ

مؤتمر جلاسكو

كوب 27



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