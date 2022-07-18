اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 02:41 م
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مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مزرعة دواجن بالبحيرة

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:26 م
مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مزرعة دواجن بالبحيرة جثة
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء اليوم الثلاثاء اثر وقوع ماس كهربائي  داخل مزرعة دواجن بمركز ادكو بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجده.

وبالفحص تلقى مركز شرطة إدكو بلاغا من المستشفى العام بوصول" ص.م.ا" 30 عاما  عامل ومقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء .

 وبسؤال اسرة المتوفى اكدوا أنه أثناء قيام المجنى عليه بالعمل داخل مزرعة دواجن صعقه التيار الكهربائي مما تسبب في وفاتة فى الحال متأثرا باصابتة

وتم التحفظ على جثة المتوفى داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى  ادكو العام  تحت تصرف النيابة العامة .

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

 


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