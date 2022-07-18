محافظ قنا يعقد اللقاء الجماهيري الرابع بمركز الوقف.. صور

قنا صابر سعيد

عقد اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا، اللقاء الجماهيرى الرابع منذ انحسار جائحة كورونا، بمركز الوقف، وذلك بعد مراكز أبوتشت وقوص وفرشوط، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب سيد المنوفى، والدكتورة حنان عبدالمنعم، عضوا مجلس النواب، واللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، وإبراهيم خلاوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، والقيادات التنفيذية و المواطنين المتقدمين بشكاوى من أهالى المركز والقرى التابعة له.



وقال محافظ قنا، إن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه و سرعه حلها، تأتى على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين يوميا بمكتبه للإستماع إلى شكواهم، فضلا عن تنظيم لقاء جماهيرى أسبوعى فى أحد مراكز المحافظة ، هذا بخلاف استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 ، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة ، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتى في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.



وبدأ محافظ قنا ونائبه، بالإستماع إلى شكاوى المواطنين الحاضرين، حيث استمع لشكوى كل مواطن على حدة، والتي تنوعت مابين طلبات انتداب وتوصيل مرافق والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة بالإضافة الى مشكلات المواطنين الخاصة بإستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وقد أحال المحافظ عددا من الطلبات التى تحتاج الى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.





جانب من اللقاء (1)



جانب من اللقاء (2)



جانب من اللقاء (3)



جانب من اللقاء (4)



جانب من اللقاء (5)