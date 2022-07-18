عشان يكون فعال.. أطعمة دهنية تزيد من امتصاص فيتامين ك بالجسم

كتبت ميرفت رشاد

الفيتامينات والمعادن ضرورية لصحتنا، بينما يمنحك فيتامين سي مناعة، فيتامين أ للبصر وفيتامين د يساعد في بناء مناعة وعظام قوية، النظام الغذائي الغني بالفيتامينات ضروري للرفاهية، عندما يتعلق الأمر بالتركيز على الفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي، فإن فيتامين K هو الذي يتم تجاهله، إنه فيتامين مهم آخر يعزز تخثر الدم ويلعب دورًا حيويًا في ضمان صحة العظام، نظرًا لأن فيتامين K قابل للذوبان في الدهون، قالت لوفنيت باترا خبيرة التغذية الهندية، إنه يجب تناوله مع بعض الدهون للتأكد من امتصاص الجسم للفيتامين بشكل فعال، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv.".

تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والبروكلي مصدرًا رائعًا لفيتامين ك ، تقترح خبيرة التغذية الجمع بين الخضار وبعض الدهون الصحية، في حين أن بعض الدهون لها آثار سلبية على الجسم ، فإن الدهون الصحية لا تضر بالجسم ولكنها توفر العناصر الضرورية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، تعمل الدهون الصحية كمهنة رائعة لفيتامين ك لأنها تتأكد من امتصاص الفيتامين بشكل فعال.

فيما يلي الدهون التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي:

1. الجوز

الجوز مليء بالألياف والبروتين والدهون الأساسية وفيتامين هـ وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك والثيامين ولكن قبل كل شيء ، فهي مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، إن تناول هذا الطعام الفائق بانتظام لا يحسن أداء الدماغ فحسب ، بل يغذي القلب أيضًا.

2. اللوز

يحتوي اللوز على الألياف والبروتين والدهون وفيتامين E والمنجنيز والمغنيسيوم والنحاس وفيتامين B2 (الريبوفلافين) والفوسفور، كما أنها مصدر لمضادات الأكسدة. إلى جانب التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول ، يساعد اللوز أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

3. الفول السوداني

يتوفر الفول السوداني بسهولة بسعر رمزي ، وهو غني بالبروتين والدهون والألياف، في حين أنها قد تحتوي على كمية كبيرة من الدهون ، إلا أن معظمها يُعرف بالدهون الجيدة ، والتي تُعرف بخفض الكوليسترول السيئ.

4. الكاجو

الكاجو كثيفة العناصر الغذائية، فهي غنية بالدهون الصحية إلى جانب البروتينات والفيتامينات وبعض المعادن. عند تناوله باعتدال يمكن أن يوفر لك العديد من الفوائد الصحية.

5. زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بالدهون المشبعة وأوميجا 6 وأحماض أوميجا 3 الدهنية، الأحماض الدهنية السائدة في زيت الزيتون هي الدهون الأحادية غير المشبعة ، وحمض الأوليك مفيد للصحة ، كما أنه يقلل الالتهاب.