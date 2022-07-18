أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى سبيل إنجاح قمة المناخ العالمية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، فى القصر الرئاسي بالعاصمة الألمانية برلين.
الرئيس السيسي: مصر تستضيف قمة المناخ في سياق عالمي يتسم بتحديات متعقبة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تستضيف قمة المناخ في سياق عالمي يتسم بتحديات متعقبة مثل أزمة الغذاء فضلا عن تراكم الديون والتأثيرات السلبية لأزمة جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية.
الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف للدول والمنظمات الدولي والمجتمع المدني وغيرها بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات سواء المسار التفاوضي الحكومي وهو المحدد الرئيسي للسياسات الدولية ونسعى فيه إلى التوصل إلى توافقات واسعة في الملفات محل التفاوض.
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الألمانى التطلع لتعظيم حجم استثمارات ألمانيا بمصر
مدبولى: تطوير عواصم المحافظات وإحياء القاهرة التاريخية يحقق مشروعات حضارية
وزير الخارجية ونظيرته الألمانية يفتتحان فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ
افتتح وزير الخارجية سامح شكرى - الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ - ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك صباح اليوم الاثنين، فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ والذى يعقد ببرلين.
المستشار الألماني: مواجهة تغير المناخ ضرورة وأشيد بتنفيذ مصر "القطار السريع"
الصحة: العالم يشهد زيادة فى إصابات كورونا ويجب تطبيق الإجراءات الاحترازية
أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان إن جائحة كورونا مازالت مستمرة ولم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهائها وتابع: على الجميع الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع العدوى وانتشارها
الأرصاد تحذر: ارتفاع بحرارة الجو وأجواء شديدة الحرارة بالقاهرة
الصحة: فحص 405 آلاف مواطن فوق سن 65 عاما ببرنامج الرعاية المستمرة لكبار السن
سامح شكري: مصر تسعى لتحقيق أفضل النتائج خلال قمة المناخ في شرم الشيخ
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية الوصول إلى اتفاق بشأن قضية المناخ خلال حوار بطرسبرج، متابعا: "يجب التعامل مع الجانب المادي من تحمل أضرار التغير المناخي من قبل الجميع ومن المهم الوصول في حوار بطرسبرج إلى اتفاق وإجراءات مؤثرة".
تنفيذ مشروعات تحول رقمى فى التعليم العالى والبحث العلمى بأكثر من 11 مليار جنيه
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول حصاد أداء منظومة التحول الرقمي، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
الحكومة: توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير 900 ألف فرصة سنويا
"الصحة" تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم
البابا تواضروس: مصر تعيش نهضة شاملة يقودها الرئيس السيسي
أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تعيش نهضة شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن تلك النهضة لها إنجازات واسعة فى كافة المجالات.
التعليم: عقد امتحانات الدور الثانى للطلاب المصريين بالخارج خلال شهر يوليو
وزير البيئة الكونغولية: ننسق مع مصر لعقد مؤتمر عن المناخ قبل قمة شرم الشيخ
قالت إيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن بلادها تنظم مؤتمرا عن المناخ مطلع شهر أكتوبر المقبل، بالتنسيق مع مصر، متابعة: "سوف نعقد أيضا مؤتمرا علميا عن تغير المناخ مطلع شهر سبتمبر".
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