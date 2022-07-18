اليوم السابع
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التعليم العالى تبدأ وضع خطة لتطوير أداء الاتحادات الطلابية بالجامعات

الإثنين، 18 يوليه 2022 06:00 ص
التعليم العالى تبدأ وضع خطة لتطوير أداء الاتحادات الطلابية بالجامعات الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية
كتب ــ محمد صبحى

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قال الدكتور طايع عبد اللطيف  مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، إن وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار وجه بضرورة العمل على وضع خطة تستهدف تطوير أداء الاتحادات الطلابية بالجامعات من مختلف النواحى من حيث لجان الاتحادات والتوسع فى الأنشطة الطلابية داخل الجامعات خلال الفترات القادمة .
 
وذكر الدكتور طايع عبد اللطيف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من ضمن خطة الوزارة الفترة المقبلة تفعيل تنظيم المزيد من الزيارات الميدانية للمشروعات القومية بمختلف محافظات الجمهورية بمشاركة طلاب جميع الجامعات بهدف إطلاع الطلاب على الإنجازات والمشروعات التي تشهدها الدولة المصرية فى مختلف القطاعات .
 
وتابع مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، أنه سيتم تنظيم مسابقات بين طلاب الجامعات فى الأنشطة والقطاعات المختلفة رياضيا وفنيا لاكتشاف ودعم الطلاب المتفوقين رياضيا.

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طايع عبد اللطيف

الأنشطة الطلابية

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