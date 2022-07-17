اليوم السابع
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ننشر أسماء المصابين فى سقوط كوشة عروسين ببيارة صرف بقنا

الأحد، 17 يوليه 2022 01:01 ص
ننشر أسماء المصابين فى سقوط كوشة عروسين ببيارة صرف بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 8 أشخاص، بجروح وكدمات بالجسم بعد سقوط كوشة زفاف فى بيارة للصرف الصحى بقرية أولاد أبو إسماعيل بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة، سمر محروس عبد العظيم، 22 عاما، وقمر أبو السعود عبيد، أعوام، وشقيقتيها هاجر 12 عاما، وهناء 4 أعوام، ورحمة فاوى على، 18 عاما، وشيماء محمود أحمد، 18 عاما، وسلوى سعودى عبيد، 17 عاما، إثر سقوط كوشة عروسين فى بيارة صرف صحى، بقرية أولاد اسماعيل، بقرية السمطا بحري.

تم نقل المصابات إلى مستشفيى قنا ودشنا، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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سقوط كوشة عروسين

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