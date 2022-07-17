نقيب التمريض تسلم "الصحة" ملفا شاملا للأكاديميات الوهمية.. وتوجيه بإغلاقها

كتبت ـ آية دعبس

كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل اللقاء الذى جمعها بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بديوان عام وزارة التعليم العالى، لافتة إلى أن اللقاء كان مثمراً وتناول العديد من قضايا مهنة التمريض.

وأشارت كوثر محمود، فى بيان، إلى أن اللقاء تطرق لملف المراكز الخاصة والأكاديميات الوهمية غير المُعتمدة التى توهم الشباب بالحصول على شهادة معتمدة ومؤهلة للحصول على تصريح مزاولة مهنة التمريض من جانب النقابة، وذلك بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وقالت إن النقابة سبق وأن نشرت تحذيراً للمواطنين بشأن الالتحاق بالمراكز والأكاديميات الوهمية، مؤكدة رفض النقابة لتقييد خريجيها أو تسلميهم أى تصاريح لمزاولة مهنة.

وأضافت نقيب التمريض، أنه تم تسليم الدكتور خالد عبد الغفار، ملفا شاملا بالمراكز والاكاديميات غير المعتمدة التى رصدتها النقابة على مستوى 27 محافظة بالجمهورية، لافتة إلى أن الوزير أولى اهتمام شديد بالملف ووجه بشن حملات على كافة المراكز والأكاديميات غير المعتمدة وإغلاقها.

وعلى هامش اللقاء، طالبت الدكتورة كوثر محمود المساعدة فى إصدار قانون مزاولة مهنة التمريض، وبدوره وجه القائم بأعمال وزير الصحة، المستشار القانونى لوزارة الصحة بعقد اجتماع عاجل مع نقابة التمريض لبحث حيثيات القانون وأهمية إصداره تمهيداً لاعتماده فى أقرب وقت.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن اللقاء استعرض الخطة الوطنية لتطوير منظومة التمريض على مستوى الجمهورية، والتى قدمتها النقابة للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال جلسات الحوار الوطنى.

وأوضحت أن الخطة الوطنية لتطوير منظومة التمريض تتضمن التدريب المستمر لأطقم التمريض وإصدار قانون جديد لمزاولى مهنة التمريض، وآلية تبادل الخبرات بين مصر وكافة الدول الأخرى، وإيفاد بعثات للممرضات للتدريب بالخارج، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية للتمريض من خلال وسائل الإعلام وإعداد عمل درامى على غرار مسلسل "الاختيار" يتضمن جهود الجيش الأبيض فى المنظومة الصحية.