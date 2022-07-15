11 شرطا للقبول بمعاهد التمريض.. أبرزها اجتياز الاختبارات وعدم الزواج

كتبت آية دعبس

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على التمريض بالتأمين الصحى الشامل، شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية للعام الدراسي 2022/2023، والتى تستغرق مدة الدراسة بها خمس سنوات.

ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي في ذات عام التقدم.

3- القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض يتم طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الادني بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

4- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25-30) طالبا/طالبة.

5- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التى حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري علي حده حرصا علي مبدأ التوطين.

6- ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن "أربعة عشر عاما وستة أشهر".

7- وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، مع عدم النقل من محافظة لأخرى.

8- لا بد من اجتياز الاختبارات الآتية: الإملاء في اللغة العربية "سبع درجات من عشرة"، اللغة الإنجليزية "سبع درجات من عشرة"، الحاسب الآلى "سبع درجات من عشرة".

9- اجتياز الكشف الطبى على المتقدمين بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى يشمل "كشف نظر – كشف باطني – اختبار المخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة".

10- يخضع المتقدم لاختبار كشف الهيئة والذى يتضمن "الاختبار الشخصي واختبار القدرات"، بالإضافة إلى اختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية، واختبارات "قوة الملاحظة، اللباقه في الحديث، سرعة الاستجابة، ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، الخلو من العيوب الخلقية، حسن المظهر، سلامة النطق، التناسق بين الطول و الوزن".

11- في حال اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات الآتية:

- إقرار على ولى الأمر بأن الطالب الطالبة لا يعتبر مقبولا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

- تعهد على الطالب/الطالبة وولى الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل و طبقا لما تحدده وزارة الصحه والسكان، وعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة.

- يتم توقيع إقرار بعدم النقل من معهد لآخر أثناء فترة الدراسة، حيث يتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ونجاح الطالب/الطالبة ويشترط النقل لمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتة إلى أنه فى حال طلب النقل لجهه أخرى يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة.

- توقيع إقرار بحضور كورس اللغة الإنجليزية وإحضار ما يثبت ذلك قبل استلام أصل الملف.