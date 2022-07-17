اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 11:49 ص
أكرم القصاص
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مطار الغردقة الدولى يستقبل 98 رحلة طيران تقل 15 ألف سائح من حنسيات مختلفة

الأحد، 17 يوليه 2022 11:48 ص
مطار الغردقة الدولى يستقبل 98 رحلة طيران تقل 15 ألف سائح من حنسيات مختلفة مطار الغردقة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الأحد، 98 رحلة طيران دولية اوربية، قادمة من المطارات العالمية المختلفة، تقل علي متنها قرابة 15 ألف سائح من جنسيات مختلفة يتم التعامل مع الوافدين بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وكذلك بانهاء الاجراءات بطريقة سريعة للاستمتاع باجازتهم علي شواطئ الغردقة . 
 
وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولي، أن أغلب الرحلات القادمة اليوم لمطار الغردقة من المطارات الأوروبية، خاصة بعد موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة في تلك الدول، حيث تعد الرحلات الالمانية الاكثر وصولا لمطار الغردقة اليوم .  
 
من جانب آخر يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأحد، 16 رحلة طيران ضمن 116 رحلة أسبوعية، بداية من أمس السبت وحتي الجمعة المقبل، حيث تصل تلك الرحلات من 12 دولة أوروبية . 
 
وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسي علم الدولي الأسبوعية أن من بين 116 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 108 رحلات دولية و8 رحلات آخري داخلية، وتصل الرحلات الدوليه من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندي، و17 من المطارات الايطالية . 
 
بينما يستقبل المطار خلال الاسبوع 16 رحلة من المانيا و35 رحلة من التشيك والذي يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر .
 
 
 
 

 


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