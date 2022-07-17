قبل ما تاكله اعرف فوايده.. الجمبرى غنى بالبروتين والنحاس

كتبت ميرفت رشاد

نظرًا لأنك قد تزور وجهات العطلات الساحلية هذا الصيف، فقد يكون عنصر واحد في القائمة هو المأكولات البحرية المحلية مثل الجمبري ، فهو غنى بالبروتين والنحاس الذى يساعد في استقلاب الحديد وتشكيل النسيج الضام والناقلات العصبية للجسم، فيجب أن يكون على طاولتك، فهناك خمسة أشياء مفاجئة قد تحدث لجسمك عندما تأكل الجمبري، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



1- سوف تزيد من استهلاك البروتين يقدم الجمبرى جرعة كبيرة من البروتين بحوالي 19 جرامًا من البروتين لكل ثلاثة أونصات، هذا يعادل حوالي 75٪ من إجمالي السعرات الحرارية كبروتين ، وهو ما يتناسب بشكل جيد مع نظام غذائي يبحث عن المزيد من مصادر البروتينات الخالية من الدهون، يُعرف البروتين إلى حد كبير بإسهاماته في الحفاظ على العضلات الخالية من الدهون ، ولكن يلعب البروتين أيضًا دورًا مهمًا في نمو وإصلاح خلايا وأنسجة الجسم ، وتنظيم الإنزيمات والهرمونات ، والحفاظ على توازن السوائل المناسب.



2- يمكنك تحسين تناول النحاس معدن أساسي لا نتحدث عنه كثيرًا في العادة ولكنه مهم في نظامنا الغذائي وهو النحاس ، يشارك النحاس في استقلاب الحديد وتشكيل النسيج الضام والناقلات العصبية، يجب أن يستهدف البالغون من الذكور والإناث غير الحوامل / المرضعات 900 ميكروجرام يوميًا من النحاس. يحتوي الروبيان على حوالي 300 ميكروجرام لكل ثلاثة أونصات.



3 -قد تفرط في تناول الكوليسترول الغذائي على الرغم من أننا نعلم أن الدهون المشبعة والمتحولة لها تأثير مخيب للآمال على مستويات الكوليسترول في الدم أكثر من الكوليسترول الغذائي ، إلا أن تناول الكوليسترول الزائد من المحتمل أن يساهم في الإصابة بأمراض القلب وخطر السكتة الدماغية، لم تعد هناك توصية ثابتة بشأن الكوليسترول الغذائي ، لكن معظم خبراء التغذية يقترحون إبقاء المآخذ أقل من 300 ملليجرام في اليوم، تأتي حصة ثلاثة أونصات من الجمبرى العادي في حوالي 140 ملليجرام من الكوليسترول (وصفر جرام من الدهون المشبعة).



4- الكثير من الصوديوم يتم معالجة معظم المأكولات البحرية المتوفرة تجاريًا ، مثل الجمبري ، بمكونات غنية بالصوديوم لتكون بمثابة مادة حافظة وهذا يشمل أيضًا الجمبري "العادي" غير المغطى بالبقسماط أو المتبّل. يعمل محلول الملح على الحفاظ على سلامة العنصر وجودته ، لكن هذا يضر بملفه الغذائي.