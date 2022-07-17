زيلينسكى: 60 مسؤولا أوكرانيا يعملون ضدنا فى المناطق المحتلة من روسيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن هناك 60 مسؤولا أوكرانيا يعملون ضدنا فى المناطق المحتلة من روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس بلدية مدينة "ميكولايف"، ألكسندر سينكيفيتش، اليوم، إن صواريخ روسية ضربت منشأة صناعية فى مدينة ميكولايف الاستراتيجية جنوبى أوكرانيا.

وقال سينكيفيتش- فى تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أن الصواريخ الروسية أصابت منشأة صناعية، وبنى تحتية، فى المدينة، والتى تعد مركزا رئيسيا لبناء السفن فى مصب نهر "بوك" الجنوبى، مؤكدا أنه لم ترد أى معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.

وواجهت ميكولايف ضربات صاروخية روسية بشكل متكرر، فى الأسابيع الأخيرة، فى حين يسعى الروس إلى تقليل فاعلية الدفاعات الأوكرانية.