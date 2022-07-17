زيلينسكى: روسيا بدأت حربا لا تريد إنهاءها وأوكرانيا تدافع عن أرضها

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن "روسيا بدأت حربا لا تريد إنهاءها وأوكرانيا تدافع عن أرضها".



وكتب زيلينسكي- في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- إن كييف تدافع عن سيادتها وأراضيها، أوكرانيا تقاتل من أجل السلام، وروسيا لا تريد أن تنهي الحرب الذي بدأتها..أن هذه مفارقة قاسية للقرن الحادي والعشرين، وهي حقيقة واقعة بالنسبة للأوكرانيين.



وكشف زيلنسكي عن أن الولايات المتحدة خصصت المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا فى ميزانيتها الدفاعية للعام المالي الجديد.



وأوضح زيلنسكي- في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أن بلاده طلبت من واشنطن ثلاثة مليارات دولار على شكل مساعدات خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن هذه المساعدات ستعزز من القوات الدفاعية الأوكرانية بشكل ملحوظ.