روسيا لـ"بوريل": سكان الاتحاد الأوروبى شعروا بتأثير العقوبات ضدنا بأنفسهم

كتب أحمد عرفة

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على دعوة مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، الدول الأوروبية للتحلى بالصبر حتى ظهور أثر العقوبات ضد روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "لقد انتظروا بالفعل، جوزيب برويل لا يعرف هذا الشيء، جوزيب، وشعر الكثيرون من سكان الاتحاد الأوروبى بتأثير العقوبات المعادية لروسيا على أنفسهم بشكل فوري.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، إن "روسيا بدأت حربا لا تريد إنهاءها وأوكرانيا تدافع عن أرضها".

وكتب زيلينسكي- فى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- إن كييف تدافع عن سيادتها وأراضيها، أوكرانيا تقاتل من أجل السلام، وروسيا لا تريد أن تنهى الحرب الذى بدأتها، وأن هذه مفارقة قاسية للقرن الحادى والعشرين، وهى حقيقة واقعة بالنسبة للأوكرانيين.

وكشف زيلنسكى عن أن الولايات المتحدة خصصت المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا فى ميزانيتها الدفاعية للعام المالى الجديد.

وأوضح زيلنسكي- فى تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أن بلاده طلبت من واشنطن ثلاثة مليارات دولار على شكل مساعدات خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن هذه المساعدات ستعزز من القوات الدفاعية الأوكرانية بشكل ملحوظ.