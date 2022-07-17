جولة ميدانية بالقاهرة التاريخية لعلماء الهند المشاركين في دورة أكاديمية الأوقاف

كتب على عبد الرحمن

نظمت وزارة الأوقاف ، اليوم الأحد، جولة ميدانية للمشاركين في الدورة العلمية المتقدمة المتخصصة المشتركة بين علماء الهند والأئمة المصريين بالقاهرة التاريخية، قاموا خلالها بزيارة لمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الإمام الشافعي (رضي الله عنه)، برفقة الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب، والشيخ هيثم محمد رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوفد استمع لشرح تفصيلي عن تاريخ بناء مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الإمام الشافعي (رضي الله عنه)، وفي ختام الجولة قدم المشاركون في الدورة الشكر لوزارة الأوقاف على هذه الجولة التاريخية المتميزة، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدورة العلمية المتقدمة المتخصصة لـ 18 عالمًا من كبار علماء الهند، وعمداء كلياتها، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر أمس السبت، بحضور عدد من قيادات وأئمة وزارة الأوقاف، وفى كلمته رحب جمعة بالحضور من كبار علماء الهند، مؤكدًا أن هذه الدورة العلمية المتقدمة المتخصصة سيحاضر فيها نخبة من كبار العلماء فى مختلف التخصصات الشرعية واللغوية والثقافية.

كما أكد جمعة، أن صحة المقدمات تؤدى إلى صحة النتائج ملخصًا حديثه فى جانبين، الجانب الأول حسن القصد وتجديد النية، مشيرًا إلى أن هذه هى أهم مقدمة لنا جميعًا فتصحيح النية وصدقها مع الله (عز وجل) يثمر بركة فى العمل، مؤكدًا أن صدق النية وتصحيحها مطلوب فى جميع أعمالنا، فالبنية الصادقة تتحول العادات إلى عبادات، وقد بين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أركان الإسلام فى قوله: "بُنِى الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا"، أما مفهوم العبادات فهو أوسع من ذلك بكثير، فالصدق عبادة، والأمانة عبادة، وإتقان العمل عبادة، وعمارة الكون عبادة، وربما تكون هذه العبادات أو بعضها أشق على بعض الناس من سائر العبادات الأخرى، والنية الصادقة تحول ذلك كله إلى عبادات.