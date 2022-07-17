"تموين الإسكندرية" تحرر 28 محضرا لمخالفة أسعار السجائر بالأسواق

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للأجهزة الرقابية بالمديرية باستمرار عمل حملات إدارة الرقابة بالمديرية وإدارات التموين الفرعية المنتزه وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب باستمرار حملاتها على محلات وأماكن بيع السجائر المحلية والأجنبية المسعرة من قبل الدولة بعد رصد عدة شكاوى وتحقيقا فى شكاوى المواطنين بقيام بعض التجار المستغلين لموسم الأعياد والإجازات وموسم المصيف ورفع أسعار السجائر عن السعر المحدد لها.

وأسفرت عن تحرير4 محاضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد تحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة، وقامت إدارة العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 4 محاضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد تحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة.

وقامت إدارة وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير محضر حيازة عرض سجائر مجهولة المصدر و تحريز عدد 50 علبة سجائر متنوعة تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

وقامت إدارة شرق برئاسة فريد شوقى رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وكذلك قامت إدارة العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر امتناع عن بيع السجائر و مصادرة عدد 8 خرطوشة سجائر.

تمكنت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضرين بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد، واختتمت إدارة غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر بيع سجائر أنواع مختلفة بسعر أزيد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.