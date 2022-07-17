تعرف على مجهودات صحة المنوفية خلال عام بعد 7 آلاف زيارة ميدانية

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و تكليف من الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالمرورات المكثفة لأحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة وبإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة.

وأفاد وكيل صحة المنوفية، أنه في الفترة من يناير 2022 و حتى نهاية يونيو 2022 قد تم عمل3851 زيارة ميدانية أسفرت عن 1764منشأة مطابقة و 1384منشأة قد تم انذارها لتلافي السلبيات وغلق 321 منشأة وإجراء 182معاينة على مستوى المحافظة و74 شكوى تم فحصها واتخاذ اللازم.

وفي نفس السياق أفاد وكيل صحة المنوفية أنّه في إطار خطة التأمين الطبي التي أطلقتها وزارة الصحة و السكان _تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك خلال الأسبوع الماضى تم المرور على 42 مستشفى خاص على مستوى المحافظة حيث تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كما تم التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى و توافر الأدوية و المستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال و الطوارئ.

وأفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى و الجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

وأعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره و تقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة على مدار عام كامل مثمناً دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة و سلامة المواطنين.