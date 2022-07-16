ما هى الأنواع المختلفة لاضطرابات النوم وكيفية التغلب عليها؟

كتب - حسام الشقويرى

تشير التقديرات إلى أن ما بين 50 مليون و 70 مليون شخص يعانون من اضطراب نوم مزمن يمنعهم من الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل. هناك العديد من أنواع اضطرابات النوم المختلفة ، بما في ذلك عسر النوم. تؤثر اضطرابات النوم هذه على نوعية وكمية النوم التي تحصل عليها كل ليلة، حسبما نشر موقع webmd

هناك ثلاثة أنواع من عسر النوم يتم تجميعها حسب السبب. وتشمل هذه:

اضطرابات النوم الجوهرية

اضطرابات النوم الخارجية

اضطرابات النوم بإيقاع الساعة البيولوجية

اضطرابات النوم الجوهرية

تنجم اضطرابات النوم الجوهرية عن نوع من المشاكل الداخلية. هذا يعني أن هناك خللاً في تنظيم النوم الداخلي بجسمك. تشمل الأمثلة الأكثر شيوعًا ما يلي:

متلازمة تململ الساق (RLS) . يصفه الأشخاص المصابون بالـ RLS بأنه شعور يبدأ في أسفل الساقين ولكن يمكن أن يسبب الألم أو عدم الراحة في أي مكان في الساق. قد تشعر بإحساس "زحف" يتحسن إذا حركت ساقيك. هذا يمكن أن يجعل من الصعب النوم.

توقف التنفس أثناء النوم. يحدث هذا الاضطراب عند انسداد مجرى الهواء العلوي أثناء نومك. يمكن أن تجبرك على الاستيقاظ وهو يلهث بحثًا عن الهواء. غالبًا ما يشخر الأشخاص المصابون بانقطاع التنفس أثناء النوم بصوت عالٍ. يمكن أن يتسبب انقطاع النفس النومي في الشعور بالتعب أو الإرهاق أثناء النهار.

الأرق . يمكن أن يكون هذا الاضطراب حادًا أو مزمنًا ، ويستمر لأسابيع أو شهور. هناك نوعان من الأرق: الأولي والثانوي. ينتج الأرق الثانوي عن شيء خارجي ، مثل الإجهاد أو الدواء. الأساسي ليس خارجيًا ، لذلك يصعب أحيانًا العثور على السبب. يسبب لك الأرق صعوبة في النوم أو الاستمرار في النوم. قد تستيقظ أيضًا أبكر بساعات مما ينبغي ولا يمكنك العودة للنوم. خلال النهار ، قد تشعر بالتعب المفرط ، وبالتالي تتأثر حياتك اليومية.

حركات الأطراف الدورية أثناء النوم (PLMS). يتسبب اضطراب النوم هذا في هز ذراعيك وساقيك بشكل لا إرادي أثناء النوم. السبب غير معروف ولكن الرجيج غالبًا ما يوقظ النائم ثم يجعله لاحقًا يشعر بالتعب أثناء النهار.

اضطرابات النوم الخارجية

تحدث الاضطرابات الخارجية بسبب شيء ما في بيئة نومك. تشمل ممارسة عادات النوم الجيدة ما يلي:

الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم

تجنب الضوء الأزرق الضار من الأجهزة مثل الهواتف المحمولة في الساعات التي تسبق الذهاب إلى الفراش

الحفاظ على غرفة نومك باردة ومظلمة

استخدام سريرك للنوم والجنس فقط

ممارسة الرياضة بانتظام خلال النهار

وضع روتين نوم ليلي تقوم به كل يوم

اتباع نظام غذائي متوازن يتجنب الكافيين قبل النوم

اضطرابات النوم إيقاع الساعة البيولوجية

عادةً ما يؤثر هذا على الأشخاص الذين يعملون في نوبات لا تتماشى مع ساعات النوم التقليدية. قد يجد الأشخاص الذين يعملون في نوبات ليلية أو لديهم جدول غير منتظم صعوبة في النوم والاستمرار في النوم. قد تواجه أيضًا هذا النوع من اضطرابات النوم مع اضطراب الرحلات الجوية الطويلة .