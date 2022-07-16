ماذا تعرف عن فوبيا السفر؟.. وكيف تتغلب عليها بعادات صحية؟

كتب - حسام الشقويرى

القلق هو الشعور بالخوف الذي يتطور عندما يستجيب جسمك للتوتر ، و يعاني حوالي 18٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة من اضطراب القلق، وهو هو الخوف من زيارة مكان غير مألوف، و يمكن أن يشمل أيضًا الضغط الذي يصاحب التخطيط لرحلاتك، حتى لو لم يكن لديك تاريخ من القلق ، فإن فكرة وجودك خارج المنطقة المألوفة يمكن أن تدفعك إلى حالة من الذعر ، في حين أنه من الطبيعي أن تشعر بعدم اليقين بشأن زيارة أماكن جديدة ، إلا أن قلق السفر يمكن أن يصبح خطيرًا، و يمكن أن يمنعك من الاستمتاع بالإجازات ويزيد من الضغط على حياتك، ‌حسبما نشر موقع webmd

أسباب قلق السفر

لا يوجد سبب واحد لقلق السفر ، وتختلف المحفزات من شخص لآخر. يعاني بعض الأشخاص من قلق السفر طوال حياتهم. قد تحصل عليه بعد تجربة سيئة تتعلق بالسفر. أو قد تحصل عليه بدون سبب على الإطلاق.

تتضمن بعض الأسباب الشائعة لقلق السفر ما يلي:

الخوف من الطيران وهو أحد أكثر المشكلات شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من قلق السفر هو الخوف من الطيران. قد يكون هذا الخوف ناتجًا عن:

اضطراب الهواء

الإقلاع والهبوط

فكرة الطيران لأميال فوق سطح الأرض

مخاوف الانهيار

مشاعر الخوف من الأماكن المغلقة

‌ أن تكون خارج منطقة الراحة الخاصة بك .

هل شعرت يومًا بعدم الارتياح عندما تكون بعيدًا عن المنزل؟

يطلق على النسخة الشديدة من هذا المرض رهاب الخلاء ، أو الخوف من الأماكن العامة، و أصبح هذا الخوف أكثر شيوعًا منذ جائحة كورونا، و سماع الكثير من الأخبار السيئة عن الإصابات التي تحدث للأشخاص أثناء سفرهم ، والتى يمكن أن تؤثر على الصحة النفسية .

مخاوف منتصف الرحلة .

قد لا تشعر بالقلق قبل السفر ، ولكن يمكن أن يلحق بك بمجرد أن تكون على الطريق، ويتعلق هذا القلق بالاتى :

تفاصيل مكان إقامتك بمجرد وصولك

الشعور بعدم الراحة من التواجد في مكان غير مألوف ، بما في ذلك عدم معرفة اللغة أو الأشخاص الموجودين في المنطقة

آثار السفر بالطائرة

كيفية الوصول إلى الأماكن التي تريد زيارتها ، مثل محلات السوبر ماركت أو مراكز التسوق

عدم وجود ما يكفي من المال لتستمر خلال الرحلة

كيفية التغلب على قلق السفر

لتساعد نفسك على إدارة قلق السفر :

حدد محفزاتك، و المحفزات هي الأشياء التي تبدأ أو تزيد من قلقك، وتشمل الخوف من التواجد في الاماكن الجديدة ، أو ضغوط التخطيط ، أو أشياء جسدية مثل التعب أو انخفاض نسبة السكر في الدم .

خطط جيدًا .

إذا شعرت بالقلق من السفر لأنك قلق بشأن ما سيحدث ، فضع خطة معركة:

تأكد من أن لديك ما يكفي من المال، و لديك صديق يمكنك الاتصال به في حالات الطوارئ.

احتفظ بخريطة أو دليل في حقيبتك أو على هاتفك

قم بشراء تأمين السفر أو التأمين الصحي قبل المغادرة

قبل أن تغادر ، ابحث عن الأماكن التي يمكنك الحصول على الخدمات الصحية فيها إذا كنت بحاجة إليها

خطط للأشخاص أو الخدمات لتغطية مسؤولياتك في المنزل أثناء التواجد خارج المنزل

تدرب على الاسترخاء .

علم نفسك تقنيات الاسترخاء والقيام بها قبل وأثناء رحلاتك. يساعدك التأمل اليقظ على الاسترخاء ورؤية الجانب الإيجابي للأشياء. يمكن أن يساعدك أيضًا التنفس العميق وإرخاء عضلاتك.