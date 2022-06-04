ما هو القلق؟.. أبرز النصائح للتعامل معه

كتبت إيناس البنا

القلق هو عاطفة يتم تصنيفها من خلال الشعور بالرهبة والخوف والقلق وعدم الارتياح، وهو شعور شائع إلى حد ما يشعر به الناس في حياتهم اليومية، ومع ذلك، عندما يصبح القلق شديدًا ومنهكًا بدرجة كافية بحيث يبدأ في التدخل في الحياة والأنشطة اليومية، يتم وصفه بأنه اضطراب.

وفقا لموقع " webmd"، إذا ترك دون علاج، يمكن أن تتفاقم اضطرابات القلق بمرور الوقت وتصبح شديدة الضرر للعقلية والصحة الجسدية والرفاهية.

أعراض القلق



فيما يلي بعض أعراض القلق التي يمكن أن تساعدك في التعرف عليه:

شعور بإحساس وشيك بالهلاك

عادات تضر بالجسم مثل قضم الأظافر ومضغ الشفاه وما إلى ذلك .

زيادة معدل ضربات القلب

ألم صدر

صعوبة في التنفس

فقدان التركيز

إعياء

الأرق

صعوبة في النوم

المخاوف التي قد تبدو غير عقلانية ولكن لا يمكن السيطرة عليه

نصائح للتعامل مع القلق



1. خذ قسطًا كافيًا من النوم

2. فكر بإيجابية وحدد الأفكار التي تحتاج إلى التغيير، ثم قم بتطويرها.

3. تناول نظام غذائي صحي متوازن في البروتين ودهون أوميجا 3 والفواكه والخضراوات.

4. تقليل التوتر فيمكن أن يساعدك التنفس العميق إبعادك عن الأفكار السلبية والقلق.