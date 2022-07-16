كيف تساعد شخصا يمر بصدمة نفسية؟

كتبت فاطمة خليل

الصدمة من الأشياء المؤلمة التي لا تؤثر فقط على الشخص الذي يمر بها ، بل تؤثر أيضًا على الأشخاص من حوله، ويمكن أن يكون سببها الحوادث والإصابات وسوء المعاملة والكوارث الطبيعية والمرض وموت الأحباء، ولا يستطيع العديد من ضحايا الصدمة الوصول إلى الآخرين للحصول على المساعدة، لذا فى هذا التقرير نتعرف على طرق مساعدة شخصاً يمر بصدمة نفسية، بحسب موقع "health".

ماذا تتوقع من شخص يمر بصدمة؟ تتمثل الخطوة الأولى في تثقيف نفسك بشأن الصدمة وكيف تؤثر على الشخص المعرفة العملية للموضوع تسهل المحادثة وفهم القضية. في بعض الأحيان ، قد تبدو المشاعر التي تمر بها الضحية على أنها غير ذات صلة بشخص عادي ومع ذلك، فإن هذا النقص في الفهم يجعل الضحية تختبئ في آلامها وتتشبث بالظلام.

1. الخوف والقلق قد يشعر الضحايا بالخوف من تكرار الصدمة ولديهم قلق من التفكير في الأمر إنهم مهووسون بسلامتهم ويبذلون جهودًا كبيرة للحفاظ على سلامتهم. تستمر هذه المشاعر لفترة طويلة بعد انتهاء الصدمة الفعلية. يصبح بعض الناس منعزلين بسبب هذا الخوف والقلق.

2. اضطراب ما بعد الصدمة اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) منهك وله آثار سلبية خطيرة على الضحايا غالبًا ما يتم تحفيزهم بشيء يربطون الصدمة به. يحدث هذا عندما يعاني الضحية من الصدمة مرة أخرى كما لو كانت تحدث له مرة أخرى.

على سبيل المثال، رائحة معينة أو صوت أو منظر طبيعي أو حتى شخص التحدي الأكبر هو أنها يمكن أن تحدث بعد شهور أو سنوات أو حتى عقود من الصدمة.

3. التجنب يعد تجنب الأماكن والأوقات والأشخاص والمواقف طريقة غير صحية للتعامل مع الصدمة في بعض الأحيان يتجنب الضحايا مواجهة مشاعرهم لأنهم يخشون أن يتم استفزازهم.

4. الغضب

بعد تجربة مؤلمة، غالبًا ما تُترك الضحية تشعر بالغضب من سبب حدوثها إنهم يتساءلون عن سبب حدوث ذلك لهم وقد استهدفوا الغضب في غير محله تجاه أحبائهم لفشلهم في الحفاظ على سلامتهم.

5. الشعور بالذنب والعار يشعر الضحايا بالذنب حيال بقائهم على قيد الحياة أو النجاة من تجربة مؤلمة إنهم يشعرون بالخجل مما حدث ولماذا ارتكبوا شيئًا خاطئًا.

6. النظرة إلى الحياة المتغيرة عندما يمر الضحايا بصدمة، يصابون بالمرارة أو الحزن أو الاكتئاب أو لديهم مشاعر متضاربة أخرى قد تتغير نظرتهم للحياة ، ويرون العالم على أنه غير آمن.

كيف يمكنك مساعدة مريض الصدمة؟ -اسأل دائمًا كيف يمكنك المساعدة، وتجنب استخدام الكلمات التي لا يستخدمها الشخص لأنها قد تكون محفزًا، واجعله يشارك في الأنشطة، حيث أن بدء إعادة التأهيل من خلال الأنشطة والأنشطة المختلفة سيساعد الضحية.

كن طبيعيًا ، لا تضغط عليهم لطلب المساعدة، ولا تفرض أفكارك عليهم، ولا تسأل كيف يمكنهم ترك مثل هذا الحادث يحدث لهم.

تقبل مشاعرهم ، سواء كانت الغضب أو المرارة أو العجز أو الاكتئاب ولست مضطرًا للتحدث عن ذلك إذا لم يرغبوا في ذلك وعندما يتحدث ضحية الصدمة فكل ما يريده شخصاً يصغى إليهم.