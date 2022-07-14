ماذا تعرف عن العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT) ؟

كتب - حسام الشقويرى

يعد العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT) إجراء يتم عمله تحت التخدير العام ، حيث يتم تمرير تيارات كهربائية صغيرة عبر الدماغ ، ويمكن للعلاج بالصدمات الكهربائية عمل تغيرات في كيمياء الدماغ يمكنها عكس أعراض بعض حالات الصحة العقلية بسرعة، وغالبًا ما ينجح العلاج بالصدمات الكهربائية عندما لا تنجح العلاجات الأخرى وعندما تكتمل الدورة العلاجية الكاملة ، ولكنها قد لا تعمل مع الجميع، وفقا لما نشره موقع WebMD

على الرغم أن العلاج بالصدمات الكهربائية قد لا يزال يسبب بعض الآثار الجانبية ، إلا أنه يستخدم الآن التيارات الكهربائية المعطاة في بيئة محكمة لتحقيق أقصى فائدة بأقل قدر ممكن من المخاطر.

ويمكن أن يوفر العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT) تحسينات سريعة وهامة في الأعراض الشديدة للعديد من حالات الصحة العقلية،

ويستخدم العلاج بالصدمات الكهربائية لعلاج:

الاكتئاب الشديد، خاصة عندما يكون مصحوبًا بالانفصال عن الواقع (الذهان) ، والرغبة في الانتحار أوالامتناع عن تناول الطعام.

الاكتئاب المقاوم للعلاج ، وهو اكتئاب حاد لا يتحسن بالأدوية أو العلاجات الأخرى.

الهوس الشديد ، حالة من النشوة الشديدة أو الإثارة أو فرط النشاط التي تحدث كجزء من الاضطراب ثنائي القطب، تشمل علامات الهوس الأخرى وضعف اتخاذ القرار ، والسلوك الاندفاعي أو الخطير ، وتعاطي المخدرات ، والذهان.

كاتاتونيا: تتميز بقلة الحركة ، وحركات سريعة أو غريبة ، وقلة الكلام ، وأعراض أخرى.

الهياج والعدوانية لدى الأشخاص المصابين بالخرف ، والذي قد يكون من الصعب علاجه ويؤثر سلبًا على نوعية الحياة.

قد يكون العلاج بالصدمات الكهربائية خيارًا جيدًا للعلاج عندما لا يتم تحمل الأدوية أو عندما لا تعمل أشكال العلاج الأخرى.

في بعض الحالات يتم استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية:

أثناء الحمل ، عندما لا يمكن تناول الأدوية لأنها قد تضر بالجنين النامي

عند كبار السن الذين لا يستطيعون تحمل الآثار الجانبية للأدوية

عند الأشخاص الذين يفضلون العلاج بالصدمات الكهربائية على تناول الأدوية