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قديروف ينشر فيديو لمعلّبات أجنبية فى أوكار النازيين المدمرة

السبت، 16 يوليه 2022 05:00 ص
قديروف ينشر فيديو لمعلّبات أجنبية فى أوكار النازيين المدمرة رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
وكالات

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نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف فيديو لمؤن عسكرية أجنبية في مواقع عسكرية تم تحريرها من قوات كييف شرقي أوكرانيا.

وفي الفيديو، قرأ صحفي وجندي المعلومات المكتوبة على هذه المؤن وقالا إنها صنعت في بولندا وكندا وبريطانيا وإستونيا.

وكتب قديروف في قناته على تيليغرام: "في الأوكار المدمرة للنازيين وأتباع بانديرا والشياطين، يمكن للمرء أن يعثر في كثير من الأحيان على العديد من المؤن الغذائية المصنوعة في الخارج. والآن أصبح من الواضح ما الذي يقاتل الأوكرانيون من أجله، لشراء حقيبتين من المنتجات من الدرجة الثانية المستوردة من أوروبا الأكثر تقدما حسب اعتبارهم".

 


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