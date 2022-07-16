ضبط 10 قضايا مخدرات فى مداهمات أمنية بالقليوبية

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (10) قضايا اتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (10) متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (2428) حكما قضائيا متنوعا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.