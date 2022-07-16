إزالة تعديات على مساحة 47 فدانا من أرض الشركة القابضة للصناعات المعدنية ببنى سويف

حيث كلف المحافظ" اليوم" السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بالإشراف على تنفيذ قرار إزالة التعديات على جزء من الأراضي المخصصة للشركة ،وذلك بحضور ممثلين عن الشركة: الأستاذ محمد عبد الرؤوف مستشار الاستثمار وإدارة الأصول ، اللواء هاني خلوصي مدير أمن الشركة،الأستاذمحمد إبراهيم مدير الشؤون العقارية، الأستاذ محمودعبد العزيز مدير الشؤون القانونية بالشركة،ومن المحافظة : محمد بكري رئيس المدينة، اللواء اسامة يونس ،اللواء شريف الديان مساعدي مدير الأمن، العقيد أحمد شلبي مأمور مركز شرطة الواسطى، أحمد إبراهيم مدير الأملاك ، أحمد ديب رئيس قرية إنفسط.

حيث تمت إزالة أكثر من 150 حالة تعد معظمها أسوار ومنازل مخالفة "غير مأهولة وغير مكتملة"على مساحة 47 فداناً من إجمالي المساحة الكلية المملوكة للشركة والتي تزيد عن 380 فداناً ، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية ،من خلال 5 لوادر و4 سيارات نقل،و سيارة كهرباء وسيارات من المجلس القروي، وتم رفع الأنقاض وتسليم الأرض "خالية من التعديات" لمسؤولي الشركة من خلال محضر تسليم وقع عليه مسؤولو الشركة والوحدة المحلية والجهات الأمنية.

تجدر الإشارة إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمسؤولى الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بالمحافظة، بتنفيذ قرار وزارة قطاع الأعمال العام،والذي تضمن :يزال بالطريق الإداري كافة أوجه التعدي على قطعة الأرض المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية" إحدى شركات قطاع الأعمال العام" الكائنة بحوض خارج الزمام رقم "16" للقطع (2 .8 . 10) زمام قرية أبويط مركز الواسطى بمحافظة بني سويف،على أن تتولى الجهات المختصة بالمحافظة تسليم الأرض المشار إليها خالية من التعديات للشركة القابضة للصناعات المعدنية.