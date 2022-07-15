10 طرق طبيعية لعلاج القلق.. منها الرياضة والغذاء المتوازن

كتب - حسام الشقويرى

يمكن علاج القلق بعدة طرق، وأحد خيارات العلاج الشائعة هو العلاج السلوكى المعرفى (CBT)، والذى يساعد فى تزويد الأشخاص بأدوات للتعامل مع القلق عند حدوثه، وهناك أيضًا بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب والمهدئات، التى تعمل على موازنة كيمياء الدماغ ومنع نوبات القلق وفقا لما نشره موقع healthline.

وهناك طريقة طبيعية للمساعدة فى تقليل القلق لدى الجميع.

1 – النشاط

لا يقتصر التمرين المنتظم على الصحة البدنية فحسب بل يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لصحتك العقلية أيضًا، ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق والذين أبلغوا عن مستوى عالٍ من النشاط البدني كانوا يتمتعون بحماية أفضل من ظهور أعراض القلق.

2 - الابتعاد عن الكحول

يمكن أن يتداخل شرب الخمر مع توازن النواقل العصبية ، والتي يمكن أن تكون مسئولة عن الصحة العقلية الإيجابية، ويؤدي هذا التداخل إلى اختلال التوازن الذى قد يؤدى إلى ظهور أعراض معينة للقلق، أيضًا الكحول يعطل قدرة الجسم الطبيعية على النوم عن طريق التدخل في التوازن أثناء النوم.

3 - الإقلاع عن التدخين

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في دخان السجائر تغير المسارات في الدماغ المرتبطة بالقلق.

4 - الحد من تناول الكافيين

أظهرت الأبحاث أن الكافيين قد يسبب اضطرابات القلق أو يزيدها سوءًا، وقد يتسبب أيضًا فى نوبات الهلع لدى الأشخاص المصابين باضطراب الهلع، وفى بعض الأشخاص، قد يؤدى التخلص من الكافيين إلى تحسين أعراض القلق بشكل ملحوظ.

5 - الحصول على قسط جيد من الراحة في الليل

لقد ثبت أن النوم مرارًا وتكرارًا جزء مهم من الصحة العقلية الجيدة.

6 - التأمل وممارسة اليقظة

الهدف الرئيسي للتأمل هو الوعي الكامل باللحظة الحالية، والذي يتضمن ملاحظة جميع الأفكار بطريقة غير قضائية، و هذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالهدوء والرضا عن طريق زيادة قدرتك على تحمل كل الأفكار والمشاعر.

7 - تناول نظام غذائي متوازن

قد يؤدى انخفاض مستويات السكر فى الدم أو الجفاف أو المواد الكيميائية الموجودة فى الأطعمة المصنعة، مثل المنكهات الاصطناعية والتلوين الصناعي والمواد الحافظة ، إلى تغيرات مزاجية لدى بعض الأشخاص، و قد يؤثر النظام الغذائي عالي السكر أيضًا على الحالة المزاجية.

8- التمرين على التنفس العميق

يمكن أن تساعد تمارين التنفس العميق - العملية المتعمدة لأخذ أنفاس بطيئة ومتساوية - فى استعادة أنماط التنفس الطبيعية وتقليل القلق.

9 - العلاج بالروائح

العلاج بالروائح هو علاج شامل للشفاء استخدمه البشر منذ آلاف السنين، وتستخدم هذه الممارسة مستخلصات نباتية طبيعية وزيوت أساسية لتعزيز صحة ورفاهية العقل والجسم والروح، و هدفها هو تعزيز الصحة الجسدية والعاطفية ويمكن استنشاق الزيوت الأساسية الناتجة عن المستخلصات النباتية الطبيعية مباشرة أو إضافتها إلى الحمام الدافئ.

10 شرب شاي البابونج

كوب من شاي البابونج هو علاج منزلي شائع لتهدئة الأعصاب المتوترة وتعزيز النوم.