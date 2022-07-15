ولى عهد دبى ونجوم الإمارات يحتفلون بعيد ميلاد الشيخ محمد بن راشد.. فيديو

كتب: إيهاب محمد

حرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي، وعدد من نجوم ومشاهير دولة الإمارات العربية المتحدة على تهنئة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد 15 يوليو 1949.

واحتفل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعيد ميلاد والده، حيث نشر صور لهما معًا عبر حسابه على انستجرام، والتى لاقت تفاعل وحب كثير من متابعيه.







ستورى حمدان على انستجرام

كما شارك الفنان حسين الجسمى، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، أغنية "بو راشد العز"، من كلمات وألحان محمد الأحمد، وعلق عليها: "كل عام وأنت فخر الوطن".

أيضا، شاركت الفنانة أحلام، صورة عبر حسابها على "تويتر"، للشيخ محمد بن راشد، وعلقت عليها: "عسى تبطي سنينك يا بو راشد، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قائد التغيير الإيجابي وصانع الأمل الأول للشباب، رسّخ نهجاً جديداً في مفهوم القيادة".



بوست حسين الجاسمى



بوست أحلام

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، احتفل مؤخرًا، بعيد الميلاد الأول لتوأمه راشد وشيخة، اللذان ولدا يوم 20 مايو من العام الماضي، متمنيا لهما عاما سعيدا هما وكل أطفال العالم.



الشيخ محمد بن راشد وولده

ونشر ولي العهد - حينها - عبر حسابه على انستجرام، صورة مع توأمه وهو يحملهما على يديه عقب ولادتهما العام الماضي، صحبها بتعليق: "صورة من سنة.. الله يحفظ ويبارك لكم في عيالكم إن شاء الله"، مضيفا: "يبدو أنه تم التقاط هذه الصورة بالأمس فقط، لقد مر عام واحد اليوم، عيد ميلاد سعيد راشد وشيخة ولكل أطفال العالم".