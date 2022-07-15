ضبط تجار مخدرات حاولوا غسل 35 مليون جنيه فى التجارة

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة جنوب سيناء.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات وأراضى الفضاء والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (35 مليون جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.