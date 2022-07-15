صيف وانت مطمن.. انتهاء النوة على شواطئ الإسكندرية وعودة هدوء الأمواج.. لايف

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف، حول عودة هدوء الأمواج على شواطئ الإسكندرية بعد انتهاء النوة الصيفية، وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عودة الهدوء والاستقرار لحالة البحر والأمواج على شواطئ الإسكندرية، وذلك بعد أيام من الاضطراب، مع وجود بعض الأمواج الخفيفة إلى المتوسطة بشواطئ غرب الاسكندرية.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على عودة الرايات الخضراء والتى ارتفعت على شواطئ القطاع الشرقى، لتحل محل الرايات الصفراء والحمراء بعد أيام من عدم استقرار البحر، لتطمئن المواطنين وتدعوهم للنزول للاستجمام والاستمتاع بجمال شواطئ الإسكندرية.

من جهة أخرى وبناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن المرور والمتابعة المستمرة لتحقيق الانضباط على شواطئ الإسكندرية وتذليل كافة العقبات التى تحول دون استمتاع المصطافين بأوقاتهم.

قام اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بجولة مكبرة على شواطئ القطاع الشرقى لتفقد أحوال المصطافين ونسب الاشغال وتوجيه الرحلات للشواطئ ذات نسب الاشغال الأقل.

وواصلت شواطئ الإسكندرية اليوم ارتفاعها فى نسب الإشغال بينما مازالت نسب إشغال شواطئ السلسلة وشواطئ بحرى والانفوشى المجانى منخفضة نسبيا، لذلك قام وكيل الوزارة وفريق المتابعة بتوجيه مسئولى الشواطئ والمراقبين لإعادة توجيه الرحلات القادمة من خارج الإسكندرية إلى شواطئ بحرى والانفوشى والسلسلة والاطمئنان على تسكينهم واستمتاعهم بالشواطئ.

وتم التأكد من استكمال منظومة الإنقاذ من عمال الابراج ورجال الإنقاذ والخطوط العائمة واستخدام وسائل الإنقاذ السريع (الجيت سكى) ورفع الرايات الخضراء.