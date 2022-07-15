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الكهرباء تنتهى من تركيب مليون عداد كودى للمناطق المخالفة

الجمعة، 15 يوليه 2022 04:00 ص
الكهرباء تنتهى من تركيب مليون عداد كودى للمناطق المخالفة العدادات الكودية - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لحوالى مليون مواطن حتى الآن.
 
وقال حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء ما يقرب من مليون 600 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.
 
وأضاف حمزة أن جمالى عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية بلغت 2 مليون 200 ألف طلب حتى الآن، لافتا إلى أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن بلغ مليون عداد كودى.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات الكودية

ايمن حمزه

اليوم السابع بلس



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