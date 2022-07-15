السيطرة على حريق نشب فى منزل بقرية طما ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

سيطرت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالى على حريق شب، مساء الخميس، بمنزل فى قرية طما فيوم التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، نتج عنه إحتراق بعض أثاثات ومفروشات المنزل، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمنزل فى قرية طما فيوم التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

دلت التحريات الأولية أنه نشب الحريق بمنزل "رجب ع.ع" 65 عامًا، مقيم قرية طما فيوم التابعة لمركز إهناسيا، ونتج عنه إحتراق 2 غرفة نوم وغرفة صالون و20 عرق خشب، دون وقوع خسائر فى الأرواح. وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.