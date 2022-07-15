الرئيس الأمريكى جو بايدن يصل مطار الملك عبد العزيز فى جدة

كتب محمد جمال

هبطت طائرة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مطار الملك عبد العزيز فى جدة، بحسب شبكة العربية.

ويبدأ الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، زيارته للمملكة العربية السعودية، وهى الزيارة التى تكتسب أهمية خاصة كونها تأتى ضمن أولى جولاته بمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والثانية له على الإطلاق فقد وكان زار فلسطين للمرة الأولى عام 1973 عندما كان عضو فى مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتُعقد خلال زيارة الرئيس الأمريكى قمة سعودية أمريكية، وقمة أخرى خليجية أمريكية فى جدة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى.

وتعكس الزيارة ـ التى تستبق انتخابات التجديد النصفى للكونجرس المقررة فى نوفمبر ـ حرص قيادات تلك الدول على تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل الأمن الإقليمى.