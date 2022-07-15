اليوم السابع
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إيفانكا ترامب تنعى والدتها: كانت رائعة وساحرة ولم تفوت فرصة للضحك والرقص.. صور

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:04 م
إيفانكا ترامب تنعى والدتها: كانت رائعة وساحرة ولم تفوت فرصة للضحك والرقص.. صور ايفانكا ترامب مع والدتها الراحلة
كتب محمد تهامى زكى

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أعربت ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، عن حزنها الشديد لوفاة والدتها إيفانا ماري ترامب، مؤكدة أنها كانت رائعة وساحرة وعاطفية وشكلت القوة والمثابرة في كل عمل، مشيرة إلى أنها ستفتقدها إلى الأبد وستبقى ذكراها حية في قلبها دائمًا.

ونشرت ايفانكا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورا لها مع والدتها خلال فترة طفولتها، صحبتها بتعليق: "حزن بسبب وفاة والدتي، كانت أمي رائعة وساحرة وعاطفية ومضحكة بشكل شرير، لقد شكلت القوة والمثابرة والتصميم في كل عمل لها"، وأضافت ايفانكا: "عاشت الحياة على أكمل وجه ولم تفوت أبدًا فرصة للضحك والرقص، سأفتقدها إلى الأبد وستبقى ذكراها حية في قلوبنا دائمًا".

ايفانكا ترامب
ايفانكا ترامب

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن أمس الخميس، وفاة زوجته السابقة إيفانا ماري ترامب، وفق ما نشرت وسائل إعلان أمريكية، وكتب ترامب على موقع "Truth Social": أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، ومن بينهم الكثير، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك.

وأضاف ترامب: "لقد كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة، كان فخرها وسعادتها هم أطفالها الثلاثة، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك، كانت فخورة جدًا بهم، لأننا كنا جميعًا فخورين بها، ارقدي بسلام إيفانا".

ايفانكا ترامب مع والدتها الراحلة
ايفانكا ترامب مع والدتها الراحلة

 

ايفانا ترامب
ايفانا ترامب

 

ايفانكا في طفولتها مع والدتها الراحلة
ايفانكا في طفولتها مع والدتها الراحلة

 

ايفانكا وسط والدتها وجدتها
ايفانكا وسط والدتها وجدتها

 


ايفانكا ترامب

دونالد ترامب

إيفانا ماري ترامب

ايفانا ماري ترامب

ايفانا ترامب

وفاة والدة ايفانكا ترامب

ترامب



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