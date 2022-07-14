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دونالد ترامب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا ماري ترامب

الخميس، 14 يوليه 2022 10:04 م
دونالد ترامب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا ماري ترامب إيفانا مارى ترامب
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفاة زوجته السابقة إيفانا ماري ترامب، وفق ما نشرت وسائل إعلان أمريكية.

وكتب ترامب على موقع "Truth Social": أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، ومن بينهم الكثير، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك. 
 
وأضاف: لقد كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة، كان فخرها وسعادتها هم أطفالها الثلاثة، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك، كانت فخورة جدًا بهم ، لأننا كنا جميعًا فخورين بها. ارقد بسلام ، إيفانا. 
 
كما أصدرت عائلة ترامب بيانًا جاء فيه: ببالغ الحزن نعلن وفاة والدتنا الحبيبة إيفانا ترامب، كانت والدتنا امرأة رائعة - قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وجمال متألق، وأم وصديقة مهتمة، وكانت إيفانا ترامب أحد الناجين، هربت من الشيوعية واحتضنت هذا البلد، لقد علمت أطفالها الشجاعة والصلابة والرحمة والتصميم. ستفتقدها أمها وأطفالها الثلاثة وأحفادها العشرة كثيرًا.

وإيفانا ماري ترامب سيدة أعمال أمريكية، تشيكية الأصل، ومؤلفة وناشطة اجتماعية وعارضة أزياء سابقة، اشتهرت بأنها الزوجة السابقة لرجل الأعمال والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ولها منه 3 أبناء، دونالد ترامب الابن، وإيفانكا، وإريك.


الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

إيفانا ماري ترامب

يفانا ماري



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