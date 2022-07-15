إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة بمركز الخانكة بالقليوبية، إثر انقلاب السيارة التى يستقلونها فى طريقهم للمصيف بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول كل من " هاجر السيد محمد" 7 سنوات،" كوثر محمد عبد الرازق" 55 عاما ربة منزل، و" أحمد محمد سعيد" 11 عاما ووالده" محمد سعيد" 38 عاما و"خديجة مصطفي" 7 سنوات، و" إبراهيم السيد محمد" 18 عاما طالب جميعهم مقيمون الخانكة أبوزعبل، مصابون بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

وتبين من التحريات أن المصابون من أسرة واحدة وكانوا فى طريقهم للمصيف، قبل تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص التى يستقلونها بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى نطاق مدينة العاشر من رمضان،تم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.